Ufficiale Sporting, torna il portiere Joao Virginia: ha lasciato l'Everton a zero

Il portiere 25enne João Virgínia torna allo Sporting, stavolta a titolo definitivo dopo l'addio all'Everton a parametro zero. Cresciuto nel Benfica, è approdato ben presto in Inghilterra dove ha giocato prima nelle giovanili dell'Arsenal, poi all'Everton (con una parentesi in prestito al Reading). Allo Sporting ha vissuto una stagione ancora in prestito, nel 2021/22

Questo il comunicato dello Sporting: "Lo Sporting Clube de Portugal ha ingaggiato João Virgínia, che ha firmato fino al 2028 e ora ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.

Questo segna il ritorno del portiere 25enne nella prima squadra della Leonina, dato che João Virginia aveva già giocato con la maglia biancoverde in prestito dall'Everton FC nella stagione 2021/2022. In quella stagione, collezionò otto presenze e vinse una Coppa di Lega.

Ora, il nazionale under 21 della Nazionale lascia i Toffees e firma a titolo definitivo per i due volte campioni nazionali e detentori di Double".

Le parole di Joao Virginia

Queste le prime parole ai canali del club: "Sono molto felice di tornare allo Sporting CP, che conosco bene. Conoscevo già la maggior parte dei giocatori ed è un posto in cui sono stato trattato bene. Andrà tutto bene, di sicuro, perché lo Sporting CP è nel mio cuore. Da quando me ne sono andato, ho sempre desiderato tornare e sono stato davvero felice quando è successo".

Garantendo che "l'intenzione è sempre stata quella di tornare", João Virgínia ha definito il suo obiettivo più grande per il 2025/2026: "Quando sono arrivato, lo Sporting CP era appena diventato campione. Ora abbiamo vinto il titolo per la seconda volta e vogliamo lottare per la terza. Sono qui per dare una mano e lottare".

Il portiere, che ha trascorso gran parte della sua carriera in Inghilterra, ha ricordato di aver sviluppato "un ottimo rapporto con i tifosi" durante il suo primo periodo allo Sporting CP ed è certo che continuerà. "Da allora, l'ho mantenuto e so che mi accoglieranno a braccia aperte", ha aggiunto.

"Sono arrivato poche ore fa e mi sembra di non essere mai andato via. Mi sono più che adattato al Club e alla realtà di giocare per lo Sporting CP. Non vedo l'ora di tornare a giocare con il Leone sul petto. (...) Ho seguito e guardato la maggior parte delle partite. Essere qui dopo tutti questi anni è una gioia immensa", ha concluso.