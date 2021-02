Stasera Barça-PSG, l'ex blaugrana Korneev: "Fattore Pochettino e rosa di qualità, parigini favoriti"

vedi letture

L'ex centrocampista blaugrana Igor Korneev, intervistato da Metaratings, ha presentato così il big match in programma questa sera tra Barcellona e Paris Saint-Germain: "Si affronteranno due squadre di altissima qualità, ma il PSG mi sembra favorito grazie all'approdo in panchina di mister Pochettino e anche alla sua rosa di livello. Il Barcellona sta avendo qualche problema in questa stagione, anche se Messi può sempre fare la differenza. I francesi a mio giudizio partono leggermente avanti, poi come sempre una gara del genere sarà decisa dai dettagli", le dichiarazioni del russo.