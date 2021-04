Stasera City-Dortmund, Terzic non ha dubbi: "Affrontiamo la squadra più forte del mondo"

Edin Terzic si prepara a vivere l'emozione dei quarti di Champions League e la sfida a un totem come Pep Guardiola: "Dire che sono davvero forti non è abbastanza per descrivere il City. Al momento è la squadra più forte del mondo, è al top della forma: ha vinto 26 delle ultime 27 partite, ha una qualità incredibile. Quando pensi ai singoli, tatticamente sono tutti di livello altissimo. Poi vedi pure cosa fanno come squadra, in relazione a pressing e calci piazzati: sono molto flessibili, anche nella fase di costruzione. Al momento sono la squadra più forte del mondo".