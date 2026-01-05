Manchester United su Pulisic, Reyna: "Non sono affari miei, ma al Milan sta volando..."

Chi conosce benissimo Christian Pulisic è sicuramente Giovanni Reyna, che ci ha giocato insieme nel Borussia Dortmund e negli Stati Uniti. Intervistato da MilanNews.it, il calciatore del 'Gldbach ha spiegato: "Abbiamo un bel rapporto, sono contento che stia spostando gli equilibri al Milan. È straordinario, fantastico, ma anche un ragazzo semplicissimo".

Sembra essere riservato e timido. È così?

"Io non penso che sia timido, ma riservato sì, lo è. Preferisce ascoltare gli altri che parlare, ma trasmette energia positiva ovunque. Posso dire che è un patrimonio della nazionale degli Stati Uniti, è calmo, sofisticato e ha un atteggiamento da leader. Trascina il gruppo con i fatti e un po' meno con le parole".

Fosse in lui andrebbe al Manchester United o resterebbe al Milan?

"Non sono affari che riguardano me, quello che posso dire è che sono sicuro che prenderà la decisione migliore per se stesso. Non sapevo niente di questa voce di mercato, ma farà la cosa giusta. In Italia sta volando, io voglio solo che continui a giocare bene e che arrivi al top al Mondiale. Ne avremo bisogno". In questa stagione Pulisic ha giocato 12 partite in Serie A, segnando 8 gol, una in Supercoppa Italiana e 3 in Coppa Italia, siglando 2 reti.