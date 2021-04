Strasburgo-PSG 1-4, le pagelle: Mbappé-Kean ok, gran gol di Paredes

STRASBURGO-PSG 1-4

Marcatori: 16' Mbappé (P), 27' Sarabia (P), 45' Kean (P), 63' Sahi (S), 79' Paredes (P)

STRASBURGO

Sels 5,5 - Costretto a togliere il pallone dal sacco per ben quattro volte, evita un passivo peggiore salvando la propria porta in almeno altre due circostanze.

Guilbert 6,5 - Tra i più attivi nelle fila dei padroni di casa, quando gli viene concesso un po' di spazio sulla corsia non ci pensa due volte ad affondare il colpo.

Koné 5 - Si lascia sfuggire Mbappé sul primo gol e sbaglia anche sul finire del primo tempo a tu per tu con Kean: nella ripresa cerca in tutti i modi di migliorare i pasticci commessi nei primi 45', ma non riesce a distinguersi particolarmente.

Mitrovic 4,5 - Pesa come un macigno il "liscio" in occasione del raddoppio di Sarabia: inaccettabile, per un difensore, arrivare con così tanta sufficienza su un pallone vagante nei pressi della propria area di rigore. Con un fallo su Mbappé, inoltre, causa la punizione che porta al poker parigino.

Caci 5 - Non si vede mai sulla corsia di sua competenza: prova a dare una mano in fase difensiva ma non lascia il segno (Dall'82' Carole s.v.)

Sissoko 5,5 - Cerca di non scomporsi a centrocampo nonostante l'evidente superiorità degli ospiti: alterna cose positive ad altre meno (Dal 58' Prcic 6 - L'ex giocatore del Perugia entra carico a mille, sfiorando anche il gol del 2-3 che avrebbe riaperto clamorosamente il match)

Aholou 5 - A differenza del compagno di reparto, si fa saltare con maggior facilità dai rivali del PSG non riuscendo in alcun modo ad imporre la propria fisicità.

Bellegarde 6 - Sforna l'assist per il gol della bandiera, dimostrando di essere un giocatore molto temibile quando si avventa in profondità (Dall'81' Zohi s.v.)

Thomasson 5 - Colpisce la traversa sul risultato di 0-0 portando lo Strasburgo ad un centimetro dal vantaggio. Non fa nient'altro di particolarmente degno di nota: il legno centrato lo spegne mentalmente.

Liénard 5 - Riceve pochi palloni giocabili sulla trequarti e non riesce mai a calciare verso lo specchio della porta (Dal 59' Chahiri 6 - Prova a dare freschezza alla manovra)

Diallo 5 - Viene lasciato troppo solo in avanti: conclude la partita con nessuna azione importante messa a referto (Dal 61' Sahi 6,5 - Chissà come sarebbe andata se avesse giocato dal primo minuto. Impatto devastante: segna a 120 secondi dal suo ingresso in campo, poi continua a premere sull'acceleratore fino alla fine)

PSG

Navas 6 - Spettatore non pagante per tutto il primo tempo, a sorpresa viene sostituito nell'intervallo (Dal 46' Rico 6 - Non può far nulla per evitare la rete della bandiera. Per il resto del match non è mai chiamato ad intervenire)

Kehrer 6,5 - Buon apporto sulla corsia di destra, abile negli inserimenti e anche in supporto ai centrali di difesa quando ce n'è bisogno.

Danilo 5,5 - Sbaglia in marcatura su Sahi in occasione della rete dello Strasburgo: una sbavatura che non influisce sul risultato finale, ma che comunque suona come campanello d'allarme. La sua concentrazione cala a risultato acquisito.

Kimpembe 6 - Non viene mai messo in difficoltà dai riferimenti offensivi biancoblu: pomeriggio di estrema tranquillità per il numero 3.

Bakker 6 - Vedi il giudizio di Kimpembe. Anche per lui una partita giocata senza alcuna esitazione.

Herrera 5,5 - Appare abbastanza sottotono in mezzo al campo. Gioca probabilmente con la testa già rivolta al prossimo impegno di Champions con il Bayern (Dall'88' Simons s.v.)

Paredes 7 - Segna un gol fantastico per il definitivo 1-4: direttamente da calcio di punizione, l'ex Roma trafigge il portiere con una parabola imprendibile. Giocata straordinaria che non fa altro che confermare le sue enormi capacità.

Sarabia 6,5 - Approfitta al meglio dell'errore di Mitrovic trovando il gol del raddoppio: questa marcatura consente al PSG di mettere la freccia con oltre un'ora di anticipo.

Rafinha 6 - Porta a termine il compito che gli viene richiesto da Pochettino senza brillare in modo particolare (Dal 74' Gueye 6 - Entrato a partita ormai chiusa, non ha alcuna opportunità per far male)

Kean 6,5 - Freddissimo davanti alla porta a fine primo tempo, l'ex Juventus piazza il tris per i parigini. Nella ripresa va ad un passo dalla doppietta personale (Dal 74' Draxler 6 - Non ha tempo a sufficienza per incidere)

Mbappé 7,5 - Incontrastabile nell'azione dello 0-1, sforna anche l'assist per il gol di Kean per poi farsi affondare da Mitrovic e "regalare", di fatto, la gioia a Paredes. Nessuno riesce a contenerlo, la sua superiorità è sotto gli occhi di tutti: un gigante (Dall'88' Nagera s.v.)