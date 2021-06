Tebas avvisa il Barcellona: "Se spende 25, deve ricavare 100. Superata la soglia, troppi debiti"

vedi letture

Duro attacco di Javier Tebas al Barcellona. Il numero uno della lega calcio spagnola ha parlato della situazione finanziaria del club blaugrana, ponendo un freno di fatto al mercato. in entrata: "Se il Barcellona vuole schierare un giocatore che gli costa 25 milioni a stagione di stipendio, deve ricavare - tramite trasferimenti o con una riduzione degli stipendi - 100 milioni. Le regole di controllo economico de LaLiga , approvate dai club sette anni fa, stabiliscono regole che il Barcellona conosce. Purtroppo parte da una situazione debitoria di 350 milioni in questa stagione, più della metà del totale del calcio spagnolo. Questo lo penalizza, in quanto i contratti attuali superano la soglia che è concessa da LaLiga. Pertanto devono abbassare gli stipendi in modo considerevole o produrre entrate dalla vendita dei giocatori. Sanno che se non riducono i costi e non effettuano cessioni, non possono acquistare nessuno"

Sul futuro di Leo Messi: "Spero che rinnovi ma non lo so. È a Barcellona da molti anni e ha radici familiari molto forti".