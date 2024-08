Ufficiale Ter Avest vola in Championship. L'ex Udinese lascia l'Utrecht e firma con l'Oxford

Nuova esperienza per Hidde ter Avest. Il terzino olandese, ammirato in Italia con la maglia dell'Udinese, lascia l'Eredivisie e si trasferisce in Championship: l'Utrecht lo ha infatti ceduto a titolo definitivo all'ambizioso Oxford United.

Ter Avest, esterno classe 1997, è cresciuto nel Twente, club che aveva abbandonato nel 2018 per tentare l'avventura in Serie A. Con l'Udinese, in due stagioni e mezza, ha disputato 42 gare; a gennaio 2021 il ritorno in Olanda, all'Utrecht, dove è stato elemento fondamentale con 3 reti e 8 assist in 106 partite.