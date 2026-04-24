Thorgan Hazard torna nel club in cui è cresciuto: c'è l'accordo con il Lens

A cinque giornate dalla fine, il Lens si ritrova a inseguire un sogno che sembrava impensabile solo pochi mesi fa. Secondi in Ligue 1, a quattro punti dal Paris Saint-Germain, i Sang et Or credono davvero di poter interrompere un digiuno lungo vent’anni. Il merito è anche del lavoro di Pierre Sage, che ha costruito un gruppo compatto e competitivo. Ne è simbolo Florian Thauvin, autore di 11 gol e 8 assist: “È un gruppo fantastico, con una mentalità eccezionale e tanta umiltà”, ha spiegato.

Accanto a lui, l’impatto di Allan Saint-Maximin conferma la bontà della strategia basata su giocatori esperti. E proprio in questa direzione si inserisce il colpo già definito per l’estate. Secondo La Dernière Heure, il Lens ha chiuso per Thorgan Hazard, in scadenza con l’Anderlecht. Il belga ha scelto il progetto francese, preferendolo anche dal punto di vista contrattuale.

Per Hazard si tratta di un ritorno alle origini, avendo esordito proprio con il Lens nel 2011. Reduce da una stagione brillante da 15 gol e 11 assist, arriva a parametro zero dopo aver rilanciato la sua carriera. Un innesto che unisce qualità, esperienza e identità. E che conferma le ambizioni di un Lens deciso a restare protagonista anche nel futuro.