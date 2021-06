Thuram torna sullo sputo a Posch: “Senza quell'episodio sarei una persona diversa"

L’attaccante Marcus Thuram in un’intervista rilasciata a L’Equipe assieme al padre Lilian è tornato anche sull’episodio dello sputo nei confronti del difensore Stefan Posch dello scorso dicembre che costò al francese una squalifica di cinque giornate e 40mila euro di multa: “In quel momento stavo vivendo un periodo molto forte a livello emotivo, il più forte da quando giocavo a calcio. Stavo disputando la Champions, avevo iniziato a essere convocato dalla Francia e, senza sapere il perché, ho iniziato a cambiare e non accettare più determinati atteggiamenti o frasi. - continua Thuram – Quando ho fatto quel gesto sono andato dritto negli spogliatoi sperando di non aver davvero sputato all’avversario. Ma c’erano le foto e i video e ci sono voluti giorni per parlarne con mio padre. Senza quell’evento però le cose sarebbero andare peggio per me e sarei stato una persona diversa”.