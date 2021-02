TikTok sbarca nel calcio USA. Partnership pluriennale con Portland Timbers e Thorns

Il social network TikTok sbarca nel calcio statunitense con una partnership strategica pluriennale firmata con i due club di Portland, i Timbers nel calcio maschile e le Thorns in quello femminile. TikTok sarà presente da questa stagione sulle maglie delle due squadre con una patch sulla manica destra, ma anche in molte aree sia dello stadio sia del sito e dei canali ufficiali. I due club hanno lanciato un account ufficiale e produrranno contenuti settimanali per la piattaforma, compresi dei dietro le quinte con Eryk Williamson e Crystal Dunn che saranno ambasciatori e influencer del club su TikTok.

“TikTok è una delle piattaforme di contenuti e intrattenimento leader a livello mondiale e siamo entusiasti di collaborare con un marchio globale così dinamico. - ha affermato Mike Golub, president of business di Timbers e Thorns - La partnership è rivoluzionaria per avere la stessa rappresentanza di TikTok su entrambe le maniche della maglia di Timbers e Thorns, e ci darà una capacità unica di creare e distribuire contenuti in collaborazione con TikTok. Siamo molto orgogliosi che TikTok abbia scelto i nostri club come due dei loro primi accordi di sponsorizzazione di squadra negli Stati Uniti”.

“Siamo lieti di collaborare con due squadre di calcio di livello mondiale che sono leader nelle loro comunità sia dentro che fuori dal campo. Siamo fortemente convinti che l’equità di genere nello sport sia cruciale per cambiare le percezioni e progredire in meglio come società. - ha spiegato il direttore del strategie globali per America e Oceania di TikTok Haris Sarma - I Portland Timbers and Thorns condividono questa convinzione e siamo orgogliosi che la nostra prima partnership con una squadra di calcio negli Stati Uniti attribuisca la stessa importanza alle atlete”.