tmw Carte Said pronto a ripartire dalla Svizzera: biennale con il Chiasso

vedi letture

Dopo le esperienze tra Ascoli, Fano e Foggia, Carte Said è pronto a firmare un biennale con il Chiasso in Svizzera. Come raccolto da TMW i contatti con l'agente sono avviati, il centrocampista classe '97 è pronto per questa nuova avventura.