tmw Fenerbahce in cerca di allenatore: chieste informazioni su Farioli, resiste anche Marco Silva

Fenerbahce in cerca di allenatore. Il club turco sta valutando vari nomi per la panchina, con preferenza per un profilo straniero, senza però aver trovato finora risposte positive. Così, la società di Istanbul continua nella ricerca: in questo senso, sono state richieste informazioni per Francesco Farioli, attuale tecnico del Karagumruk, mentre resiste sullo sfondo anche il nome di Marco Silva.