tmw Il Crystal Palace pronto al grande colpo in panchina: intesa con Nuno Espirito Santo

Il Crystal Palace ha deciso: è pronto alla svolta portoghese in panchina. Le Eagles, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, hanno scelto Nuno Espirito Santo per la panchina: una scelta ambiziosa per il dopo Roy Hodgson, ovvero l'ex tecnico del Wolverhampton. L'intesa è pronta per essere definita. Sarà il portoghese il prossimo allenatore del Palace.