tmw Il CSKA tenta il sorpasso al Fenerbahce: nel mirino il tecnico Marco Silva

Quello di Marco Silva da Lisbona, plurititolato manager tra Portogallo e Grecia, è uno dei nomi più ricercati sul panorama internazionale. Il Fenerbahce in Turchia è la formazione più avanti nella corsa al quarantaquattrenne lusitano ma non è la sola. Il club turco lo ha in cima alla lista dei desideri per provare a puntare in grande per il prossimo anno ma secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, è da registrare anche un contatto col CSKA Mosca. Il club russo cerca un manager di spessore internazionale e quello di Silva sarebbe uno dei primi nomi sul taccuino: già iniziati i primi contatti.