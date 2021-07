tmw Isak e il rinnovo con la Real Sociedad: 3 milioni al BVB per togliere ogni clausola

Oggi la Real Sociedad ha messo a segno un colpo importante rinnovando fino al 2026 il contratto del centravanti svedese Alexander Isak. Un rinnovo importante per il giocatore, a cui è stato dato un sostanziale aumento dell'ingaggio, ma anche per il club basco, che aveva acquistato Isak nel 2019 dal Borussia Dortmund e proprio al BVB aveva lasciato la possibilità di riacquistarlo in ogni finestra di calciomercato fino alla scadenza del precedente contratto per 30 milioni di euro.

Questa clausola, secondo quanto racconto dalla nostra redazione, è stata eliminata col nuovo contratto. La Real Sociedad ha versato nelle casse del Borussia Dortmund 3 milioni di euro, che ora però non vanta più alcun diritto di riacquisto per Isak a cifre già prefissate.