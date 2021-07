ufficiale Real Sociedad, arriva il rinnovo di Alexander Isak

La Real Sociedad trova l'accordo con il suo talento Alexander Isak. Lo svedese ha così firmato il prolungamento di contratto col club basco fino al 2026. Non è stata resa nota la cifra stabilita per la clausola rescissoria. 21 anni, Isak è alla Real Sociedad dall'estate del 2019 e dopo le 9 reti nel primo campionato ha decisamente migliorato il suo score nell'ultimo torneo, mettendo a segno 17 gol in 34 partite.