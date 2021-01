tmw Occasione Diagne, il Galatasaray l'ha messo sul mercato e può partire anche in prestito

Mbaye Diagne in uscita dal Galatasaray, anche solo in prestito per i prossimi sei mesi. L'attaccante senegalese classe '91, sei gol nelle 12 gare di campionato fin qui disputate, è stato messo sul mercato dal club turco che già da questo gennaio vuole snellire in maniera importante il suo monte ingaggi.

Per questo motivo a Diagne è stato detto di trovarsi una sistemazione, anche a titolo temporaneo. Un'occasione per chi cerca un centravanti.