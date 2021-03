Tokyo 2020, il Messico vince il torneo pre-olimpico del Nord, Centro America e Caraibi

Il Messico ha vinto il torneo pre-olimpico del Nord, Centro America e Caraibi. La "Tri" Under 23 ha battuto in finale i pari età di Honduras dopo i calci di rigore per 5-4. L'incontro era terminato nei 120' sull'1-1 col vantaggio honduregno firmato Rodriguez al 71' e pari di Macias su rigore all'80'. Entrambe le squadre parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo, in programma dal 21 luglio al 7 agosto.