Tokyo 2020: lo Zenit San Pietroburgo 'libera' Malcom per il Brasile

vedi letture

Il n.10 potrà così partecipare ai Giochi

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 15 LUG - C'è una novità nella Seleçao del Brasile che si appresta a disputare il torneo di calcio maschile dell'Olimpiade di Tokyo. Lo Zenit San Pietroburgo, che in un primo momento non aveva messo a disposizione il giocatore, ha ora deciso di 'liberare' Malcom, così il n.10 ex obiettivo di mercato della Roma potrà prendere parte ai Giochi. Arriverà nel ritiro brasiliano di Belgrado dopo aver giocato la finale di Supercoppa di Russia contro il Lokomotiv Mosca, e prenderà il posto di Douglas Augusto del Paok Salonicco, che sabato scorso si è stirato alla coscia sinistra durante l'allenamento e quindi è stato 'tagliato' per infortunio. Il Brasile esordirà ai Giochi il 22 luglio a Yokohama contro la Germania, in una 'replica' della finale che, nel 2016, assegnò l'oro dell'Olimpiade di Rio. (ANSA).