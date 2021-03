Tokyo 2020, Messico e Honduras ai giochi. Flop USA, terza esclusione consecutiva

vedi letture

Honduras e Messico sono le due squadre del Nord e Centro America a staccare il biglietto per Tokyo 2020. La nazionale Under 23 messicana ha avuto la meglio sul Canada, vincendo per 2-0 mentre Honduras, con il reggino Rigoberto Rivas in campo, ha battuto a sorpresa elimina gli Stati Uniti per 2-1. Ennesimo flop a stelle e strisce con la selezione che fallisce la qualificazione per i terzi giochi consecutivi.