Torino svanito, ma Gosens vuole lasciare l'Union Berlino: nuova occasione dalla Premier

Troppo tempo per dire sì al Torino, adesso Robin Gosens si ritrova punto e a capo. Il Torino si è indispettito parecchio dei tempi di attesa per la risposta alla proposta di trasferimento e del ritorno in Serie A, così il presidente Urbano Cairo ha sterzato forte per Borna Sosa, di modo da rinforzare ugualmente la fascia sinistra.

Nel frattempo l'esterno tedesco, ex Atalanta e Inter, resta ancorato all'Union Berlino. La volontà del giocatore ormai è assodata: vuole lasciare la Bundesliga e l'Union Berlino. Ma il giocatore di 30 anni è vincolato da un contratto fino al 30 giugno 2028 e serve un'offerta concreta per accontentare la società tedesca e poter levare le tende. Svanita la pista Torino, tuttavia, un altro club è uscito allo scoperto per Robin Gosens.

Si tratta del Crystal Palace: stando alle informazioni raccolte dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, i Glaziers hanno un interesse concreto per il classe '94 originario di Emmerich. Il nome del tedesco è sulla lista della dirigenza inglese e Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, lo apprezza molto. Ma, come evidenziato, l'Union Berlino e il tecnico Bo Svensson sperano di trattenere Gosens nella capitale.

🔴🔵🦅 Crystal Palace have concrete interest in Robin Gosens after Torino left negotiations as they’re close to signing Borna Sosa from Ajax.#CPFC have Gosens on their list and Glasner really appreciates him; up to Union Berlin now, as the manager hopes to keep Robin. pic.twitter.com/IqGZuw1UXK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2024