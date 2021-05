Tottenham, ag. Bale: "Dubito torni al Real, per stare in panchina con uno stipendio simile"

Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, ha parlato a SNTV del suo assistito e della possibile permanenza del giocatore al Tottenham, dove è attualmente in prestito dal Real Madrid: "È ancora uno dei migliori giocatori al mondo, ma gli restano solo quattro partite, quindi dovremo vedere. È una discussione a tre: siamo noi, il Real Madrid e il Tottenham. Abbiamo le nostre opinioni e le esporremo al momento opportuno". Da considerare una permanenza al Real Madrid?: "Dubito seriamente, ma se son contenti di metterlo in panchina, con quello stipendio va bene. Va bene anche per me".

