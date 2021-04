Tottenham, agli sgoccioli l'avventura di Kane a Londra? Chiederà la cessione senza Champions

L'avventura di Harry Kane al Tottenham potrebbe essere prossima alla conclusione. Come riportato da Sky Sports, infatti, l'attaccante potrebbe chiedere agli Spurs di lasciarlo partire nel caso in cui, al termine di questa stagione, non dovesse arrivare la qualificazione alla Champions League. Kane compirà 28 anni quest'estate e vorrebbe una squadra che gli permetta di conquistare dei trofei. Il giocatore inglese era stato accostato anche alla Juventus in Serie A.