Ufficiale Tottenham, definito l'arrivo di Solanke: contratto fino al 2023 per l'ex Bournemouth

Colpo Dominic Solanke per il Tottenham, annunciato con un comunicato sul sito ufficiale degli Spurs: "Siamo lieti di annunciare l'ingaggio di Dominic Solanke dal Bournemouth. L'attaccante 26enne ha firmato un accordo che durerà fino al 2030.

Dominic ha iniziato la sua carriera con il Chelsea e ha scalato i ranghi fino a giocare un ruolo chiave in numerosi successi della squadra giovanile. Le sue prestazioni impressionanti gli hanno fatto guadagnare il suo debutto in prima squadra nell'ottobre 2014, contro l'NK Maribor nella UEFA Champions League, diventando il giocatore più giovane del Chelsea a giocare nella competizione.

Nell'agosto 2015 è andato in prestito alla squadra olandese del Vitesse Arnhem, dove ha collezionato 26 presenze in tutte le competizioni, segnando sette gol. Attaccante clinico e imponente, Dominic è tornato al Chelsea dopo il prestito e si è unito al Liverpool prima della stagione 2017/18, debuttando per il club del Merseyside il mese successivo. Durante il suo periodo ad Anfield, ha fatto 27 presenze da senior in tutte le competizioni e ha segnato il suo primo gol in Premier League a maggio 2018 contro il Brighton.

Nel gennaio 2019 si è trasferito al Bournemouth e ha fatto 10 apparizioni nella seconda metà della stagione. Dominic è stato regolarmente in campo per i Cherries nella stagione successiva e nel 2020/21 ha concluso la stagione come capocannoniere congiunto del club in Championship. La stagione 2021/22 ha visto Dominic godersi la sua campagna più prolifica, segnando 29 gol in 46 presenze, in cima alla classifica dei marcatori del Championship. Oltre ad aiutare la sua squadra a guadagnare la promozione in Premier League, è stato anche nominato nella squadra dell'anno EFL Championship 2021/22 e nella squadra dell'anno PFA Championship.

Durante il suo periodo sulla costa meridionale, ha collezionato 216 presenze in tutte le competizioni, segnando 77 gol e la scorsa stagione ha giocato per il Bournemouth in tutte le 38 partite di Premier League, classificandosi quarto miglior marcatore della divisione, segnando 19 gol in tutta la stagione. La sua forma impressionante è continuata, quando ha segnato la sua prima tripletta da senior contro il Nottingham Forest, che lo ha aiutato a vincere il premio di Giocatore del mese della Premier League per dicembre 2023.

Sulla scena internazionale, Dominic ha giocato per l'Inghilterra in numerose categorie di età e nel 2014 ha aiutato gli Young Lions a vincere il Campionato Europeo UEFA Under-17, concludendo il torneo come capocannoniere con quattro gol. Tre anni dopo, alla Coppa del Mondo FIFA Under-20, ha avuto un ruolo fondamentale nel successo dell'Inghilterra e le sue notevoli prestazioni gli hanno permesso di vincere il Pallone d'Oro e di essere nominato Giocatore del Torneo. Dominic ha fatto il suo debutto con la nazionale maggiore inglese nel novembre 2017, subentrando come sostituto in un'amichevole contro il Brasile a Wembley".