Tottenham, Dier: "Kane è forte, prepariamoci al meglio alla finale contro il City"

Al termine del match pareggiato contro l'Everton, Eric Dier ha parlato ai microfoni di Sky Sports: "Penso che nel primo tempo siamo partiti bene e abbiamo raggiunto il vantaggio, poi abbiamo subito un gol evitabile. Penso che entrambi i gol subiti potevamo essere evitati. Dobbiamo fare meglio in quelle situazioni. Il 2-2 è un risultato giusto, alla fine hanno avuto qualche buona occasione, in alcune abbiamo fatto bene e ne hanno sprecate altre. Kane? Ovviamente è sempre preoccupante quando lo si vede zoppicare. Prende molti colpi. E' presto per dire qualcosa sull'infortunio ma sono sicuro che è un ragazzo forte, quindi farà di tutto per essere pronto. Dobbiamo prepararci al meglio per la finale di coppa e cercare di raccogliere il miglior risultato possibile per finire bene. Lo dobbiamo a noi stessi e ai tifosi. Si tratta di orgoglio".