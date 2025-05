Ufficiale Dier scalpita: "Il mio francese non è ancora buono, ma non vedo l'ora di iniziare al Monaco"

Il Monaco pesca dal Bayern. Il club monegasco infatti ha deciso di garantire una nota in più d'esperienza alla rosa di mister Adolf Hutter e insieme a Wilfried Singo, Thilo Kehrer e Mohammed Salisu comparirà anche Eric Dier. Campione di Bundesliga quest’anno con il Bayern, nonché primo trofeo in carriera, il centrale inglese di 31 anni era in scadenza di contratto con i Die Roten: senza rinnovo dunque, il Monaco ha bruciato tutti sul tempo e ha chiuso il colpo a titolo gratuito, garantendo un contratto triennale. L'ufficialità è arrivata dal club stesso e dal giocatore poi.

Dier aveva già anticipato la sua prossima squadra in occasione dell'ultima partita casalinga all'Allianz Arena, ma stavolta attraverso i social media ha voluto mandare un messaggio diretto: "Ciao a tutti, sono Eric Dier. Scusate, il mio francese non è ancora abbastanza buono per dire di più, ma lo sarà presto, perché sono molto felice di annunciare che quest’estate mi unirò all’AS Monaco. Non vedo l’ora di iniziare. Sono davvero impaziente di indossare questa maglia. Non vedo l’ora di incontrare tutti al club", ha comunicato con un video e la maglia dei monegaschi tra le mani.

Il comunicato ufficiale

"L'AS Monaco è lieto di annunciare l’arrivo di Eric Dier dal Bayern Monaco, a partire dal 1° luglio 2025. Il difensore centrale inglese, 31 anni, firmerà un contratto di 3 anni e sarà legato al Club fino al 30 giugno 2028. Eric Dier approderà nel Principato dopo una stagione completa con il Bayern Monaco, dove è arrivato nel gennaio 2024. Titolare nella difesa bavarese, ha avuto un ruolo attivo nella conquista del titolo di Bundesliga e nel notevole percorso del club in Champions League, culminato con il raggiungimento dei quarti di finale".