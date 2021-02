Tottenham, Lamela: "Darò il massimo per far portare più avanti possibile questo club"

Il centrocampista offensivo del Tottenham Erik Lamela ha parlato del momento proprio e della squadra in vista della sfida contro il Wolfsberger in Europa League: “Dopo l’ultimo infortunio è stato difficile tornare in squadra, ma ora ho l’opportunità di mostrare il mio valore e divertirmi, anche se non stiamo ottenendo i risultati che volevamo. Le prossime partite sono molto importanti e se avrò l’opportunità darò il massimo per aiutare la squadra a passare il turno in Europa League e andare il più avanti possibile in questa competizione. Penso di poter fare ancora di più per il Tottenham ed è quello che sto cercando di fare. - continua l’argentino come si legge sul sito del club – Se diamo il massimo possiamo fare grandi cose e non deve importarci chi sia l’avversario, dobbiamo mostrare il nostro valore e dimostrare che siamo la squadra che sappiamo di poter essere”.