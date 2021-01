Tottenham, Mourinho dopo il ko col Liverpool: "Partita rovinata da errori individuali in difesa"

José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha commentato il ko degli Spurs contro il Liverpool: "Prestazione completamente rovinata da errori individuali della difesa. La squadra era molto compatta e giocava con sicurezza. Ma solo nel primo tempo abbiamo commesso tre gravi errori individuali in difesa. Non è stato facile andare all'intervallo sullo 0-1 e perdere Kane. Ma la squadra è rientrata in campo con la giusta grinta. Non voglio nemmeno parlare del secondo gol preso... Il terzo gol mi fa davvero male perché causato dall'errore di un ragazzo che ha fatto una grande partita. Joe Roden ha giocato benissimo, mi dispiace tanto per lui ma sono comunque felice della sua prestazione".