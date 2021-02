Tottenham, Mourinho dopo il ko: "Il rigore ci ha condizionato. Speriamo nel weekend torni Kane"

José Mourinho prova a trovare una spiegazione nel ko del suo Tottenham contro il Chelsea: "Quando una squadra prende quel rigore in una partita difficile come quella contro il Chelsea ne sei influenzato. Ci mancano tanti giocatori importanti ma lo spirito visto nel secondo tempo è impeccabile.

Il modo in cui abbiamo finito la partita mi dà sensazioni positive. Speriamo che la prossima settimana torni Harry Kane. Giochiamo domenica contro il West Bromwich e loro hanno bisogno di punti tanto quanto noi per motivi diversi".