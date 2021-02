Tottenham, Mourinho elogia Alli: "Averlo a disposizione a questo livello è fantastico"

José Mourinho, tecnico del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa e ha commentato la rete di Dele Alli che ha sbloccato la partita contro il Wolfsberger, vinta per 4-0 degli Spurs che ha sancito la qualificazione a: "Non è necessario parli del gol, tutti lo hanno visto e credo tutti lo vedranno su tutti i canali sportivi del mondo. Non serve parlarne. Quello che conta per me è la prestazione nella sua globalità, ha giocato davvero bene sotto ogni punto di vista. Ovviamente gli manca freschezza. E si vede che il suo livello cala, come nella gara d'andata, dal 55°-60° minuto in poi. Ma è normale considerate le sue circostanze. L'infortunio, la carenza di allenamenti per un lungo periodo. Ma in questo periodo, con partite ogni tre giorni e con dieci partite a marzo, avere di nuovo a disposizione Dele Alli a questo livello è fantastico".