Tottenham, Mourinho: "Sapevo che era una partita difficile, abbiamo creato tanto"

Le parole di Mourinho dopo Tottenham-Fulham 1-1.

Il tecnico del Tottenham José Mourinho ha commentato così il pareggio casalingo per 1-1 contro il Tottenham: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, fin dal momento in cui abbiamo saputo di dover giocare questa gara e non quella inizialmente in programma. Abbiamo concesso diverse palle gol, ma ne abbiamo create anche tante. Nel primo tempo abbiamo segnato, mentre nella ripresa abbiamo avuto la palla per chiudere la sfida con Son. Nell’azione del gol abbiamo concesso una situazione che solitamente non concediamo. Sono comunque soddisfatto, è stata una gara in cui abbiamo cercato di vincere e creato tanto”.