Tottenham, Nuno Espírito Santo parlerà con Kane al termine dell'Europeo

Nuno Espirito Santo è deciso. Non lasciar andar via Harry Kane. Il futuro dell'attaccante del Tottenham è più che mai incerto con le offerte che dall'Inghilterra non mancano certamente. Secondo quanto riporta ESPN, il tecnico degli Spurs dovrebbe incontrare l'attaccante al termine dell'Europeo e prima della partenza per le vacanze.