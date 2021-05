Tottenham, Roberto Martinez in pole per sostituire Mourinho sulla panchina degli Spurs

Secondo quanto riportato da Sky Sports in Inghilterra, il Tottenham starebbe pensando a Roberto Martinez come prossimo tecnico in vista della prossima stagione. L'attuale ct del Belgio ha già allenato l'Everton in Premier League e viene considerato dagli Spurs come un'ottima opzione per sostituire Mourinho.