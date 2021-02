Tottenham, si punta al rinnovo di Son ma la pandemia blocca la trattativa

"Non è questo il momento giusto per parlare del rinnovo del mio contratto", con queste dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa tenutasi ieri alla viglia di Wolfsberger-Tottenham, andata dei sedicesimi di Europa League, Heung-min Son, attaccante sudcoreano degli Spurs, ha affrontato il tema legato al suo futuro.

Stando all'analisi pubblicata questa mattina dal Daily Mail in merito, le trattative fra il giocatore e il club londinese si sono interrotte a causa delle difficoltà nate per la pandemia in atto e non per una mancata volontà di prolungare il rapporto. Il Tottenham, infatti, ha già reso noto il proprio volere in merito al giocatore ovvero quello di trovare un accordo che gli permetta di rimanere nel club ben oltre l'attuale scadenza contrattuale fissata per il giugno 2023.