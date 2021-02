Tra poco Atletico-Chelsea: bilancio in perfetta parità, ma Simeone ha vinto le sfide più importanti

Due vittorie per parte e tre pareggi, undici gol segnati a testa. È questo il bilancio delle sfide tra Atletico Madrid e Chelsea, che si affronteranno tra poco a Bucarest nel match di andata degli ottavi di Champions. Le due formazioni si sono incontrate per la prima volta nella fase a gironi della Champions League 2009-10: a Londra si impose la squadra di Ancelotti con un netto 4-0 (doppietta di Kalou, Lampard e autogol di Perea), mentre a Madrid finì 2-2 (doppiette di Aguero e Drogba). Nel 2012 si ritrovarono nella finale di Supercoppa Europea a Montecarlo: finì 4-1 per gli uomini di Simeone, grazie alla tripletta di Falcao e alla rete di Miranda, mentre Cahill realizzò il gol della bandiera. Poi la semifinale del 2013-14: dopo lo 0-0 in Spagna, i Blues allenati da Mourinho cedettero per 3-1 in casa nonostante l'iniziale vantaggio firmato da Fernando Torres. Di Adrian, Diego Costa e Arda Turan le reti dei rojiblancos. L'ultimo incrocio tra i due club risale alla fase a gironi 2017/18: vittoria per 2-1 in trasferta del Chelsea (Griezmann illude l'Atletico, poi Morata e Batshuayi ribaltano il punteggio), pari 1-1 a Stamford Bridge (Saul e autogol di Savic).