Tuchel celebra il suo ex calciatore e prossimo avversario Cavani: "Numero 9 di qualità top"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del big match col Manchester United, mister Thomas Tuchel ha speso belle parole per il suo ex attaccante e prossimo avversario Edinson Cavani: "Cavani è simile a Giroud, un numero 9 che pensa sempre alla squadra, lavora e soffre per i compagni in campo. Parliamo di due attaccanti di qualità top, di due professionisti di primo livello le cui applicazione e disciplina sono a mio giudizio le chiavi del successo", le dichiarazioni del tecnico del Chelsea.