Tuchel: "Noi favoriti col Porto? Andate a chiedere a Torino se aiuta essere favoriti..."

vedi letture

Thomas Tiuchel può sorridere: il sorteggio dei quarti di Champions League ha riservato al suo Chelsea l'avversario forse più abbordabile, almeno sulla carta. Ma il Porto è stato capace di eliminare la Juventus, come ha sottolineato il tecnico tedesco: "Sono contento di non giocare contro una squadra inglese. Nelle competizioni europee preferisco giocare contro squadre di altri Paesi. Poi avremo il ritorno in casa e questo è positivo. Certo, molti ci indicano come favoriti, ma questo non servirà. Potete andare a Torino a chiedere se essere favoriti aiuta".