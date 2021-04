Tuchel racconta l'esonero dal PSG: "La conversazione con Leonardo durò due minuti"

Thomas Tuchel è tornato sull'esonero dal Paris Saint-Germain. Ieri sera, a Sky Sport Germany, il tecnico tedesco ha dato la sua versione dell'incontro con Leonardo, che gli ha comunicato la decisione del club: "È stato molto sorprendente, perché il 22 dicembre ho sentito per la prima volta che sarebbe potuto accadere. Ho avuto una conversazione con Leonardo, poi di nuovo prima della partita del 23 dicembre. Era possibile, ma non mi sembrava reale; poi abbiamo vinto 4-0 contro lo Strasburgo. Il giorno dopo abbiamo avuto un'altra conversazione, che è durata solo due minuti, dato che neanche io avevo molto da dire. Mi sono alzato e gli ho detto che avrebbe dovuto risolvere il problema e me ne sono andato. Il Natale non è stato piacevole per me e la mia famiglia, è stato strano. Quando è arrivata la proposta del Chelsea, non abbiamo avuto il tempo di pensare, di esitare. Forse è stata la cosa migliore. A Parigi comunque è stata un'esperienza incredibile, un grande club con alcuni dei migliori giocatori del mondo".