Tuchel sprona Kepa: "Oggi sarà titolare. Non importa quanto sia costato, ora si parte da zero"

Riuscirà Kepa Arrizabalaga ad abbandonare la spirale di negatività che lo ha travolto negli ultimi mesi? Thomas Tuchel crede molto nelle qualità del portiere spagnolo e ha annunciato che stasera sarà in campo in FA Cup nella sfida contro il Barnsley: "Voglio che giochi una partita normale. Non deve dimostrare a me o a nessun altro che è pronto per essere il numero uno della Spagna in estate. Deve solo mostrare le sue qualità, quindi dobbiamo gestire le aspettative: non penso che possa segnare o mantenere la porta inviolata, voglio solo che ci aiuti con le sue qualità e che aiuti la squadra con una prestazione solida. Ha grandi obiettivi da raggiungere e grandi ambizioni personali. Ma questo è normale, è per questo che è qui. Nessun portiere vuole sedersi in panchina, lo capisco. E nessuno dei miei ragazzi vuole viaggiare domani per sedersi in panchina. La sua situazione è chiara: non abbiamo fatto cambiamenti nelle prime partite perché Mendy ci dà molte garanzie. Dall'esterno forse può sembrare che abbia avuto qualche difficoltà sul versante sportivo, e forse anche il costo del suo trasferimento ha creato problemi. Dall'interno vedo un bravo ragazzo, vedo una bella personalità aperta, un ragazzo laborioso e con molta qualità. Quindi questo deve essere un nuovo inizio per lui, deve ricominciare daccapo. Non importa se sono arrivati per cifre folli, se vengono dall'Academy o se erano svincolati: è nostro compito spingere ogni giocatore al limite, questo è ciò che conta".