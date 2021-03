Turchia, Güneş: "Bella vittoria. Ora vogliamo vincere anche le altre"

Şenol Güneş, tecnico della Turchia, ha commentato la bella vittoria ottenuta nella prima partita di qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022 contro l'Olanda: "Abbiamo giocato una bella partita. Siamo entrati in campo con l'atteggiamento giusto, non da perdenti. Questa partita era importante perché era il primo passo verso i Mondiali, soprattutto contro una squadra forte come l'Olanda. Adesso ci concentriamo sulle prossime partite, vogliamo vincere anche quelle contro Norvegia e Lettonia. Avremo tante partite e viaggi in pochi giorni. Difficile prevedere cosa accadrà".