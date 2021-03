Turchia-OIanda 4-2, incubo oranje all'esordio: Calhanoglu-gol, Yilmaz ne fa tre

Le qualificazioni ai Mondiali in Qatar si aprono con un sorprendente ko dell'Olanda, travolta a Istanbul dalla Turchia: finisce 4-2 per i padroni di caa che mettono già dopo 46' la partita in cassaforte grazie a una doppietta di Burak Yilmaz e a un gol di Hakan Calhanoglu. Tra il 75' e il 76' gli oranje fanno l'uno-due della speranza con Klaassen e Luuk de Jong ma ancora Burak Yilmaz colpisce, regala i primi tre punti ai suoi e si porta a casa il pallone. Tre gli italiani in campo, il già citato Calhanoglu che è anche andato a segno per poi uscire al 78' e gli olandesi De Roon e De Ligt, che hanno giocato tutti e 90 i minuti. Turchia e Olanda sono inserite nel Gruppo G di qualificazione assieme a Lettonia, Norvegia, Montenegro e Gibilterra.