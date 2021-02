Tutti pazzi per Moise Kean: la partita col Barça ha convinto gli scettici, cosa farà il PSG?

In Spagna si continua a parlare della clamorosa sconfitta del Barcellona contro il Paris Saint-Germain. E Marca sottolinea l'importanza che ha avuto nella sfida Moise Kean: Il 20enne attaccante è stato la scommessa di Mauricio Pochettino, che lo ha preferito a Pablo Sarabia. L'azzurro ha risposto nel migliore dei modi, dando grande supporto a Florenzi sulla fascia destra e agendo più dentro al campo dopo lo svantaggio. Una vera e propria "seccatura" per i blaugrana. Autore del terzo gol, che ha chiuso definitivamente il match, è stato il giocatore a impensierire più Ter Stegen dopo Mbappé: ha tirato tre volte in porta, costringendo il tedesco a due grandi interventi prima del sigillo personale.

La notte di Champions è stata la conferma di quanto Kean sia cambiato in meno di un anno. Nel novembre 2016 era diventato il primo giocatore nato dopo il 2000 a debuttare in Champions League e aveva dimostrato subito di poter essere una risorsa per la Juventus. I suoi record, però, non gli sono bastati per meritare la conferma in bianconero e nell'estate 2019 è stato ceduto all'Everton. A Liverpool però le cose non sono andate benissimo: né con Marco Silva, né successivamente con Carlo Ancelotti è riuscito a conquistare un posto da titolare, chiudendo il suo primo anno in Inghilterra con due gol e due assist. Un acquisto deludente, al punto che i Toffees hanno pensato bene di mandarlo in prestito: Pirlo lo ha cercato invano, alla fine è arrivato il PSG, che cercava un vice-Icardi dopo l'addio di Choupo-Moting. I tanti infortuni nel reparto offensivo gli hanno regalato un'occasione d'oro, che ha sfruttato alla perfezione: Kean è l'attuale vice-capocannoniere della squadra parigina, con 14 reti. Davanti a lui c'è solo Mbappé. E ora cominciano gli interrogativi: cosa farà il PSG? Cercherà di trattenere un giocatore che sta mostrando un così grande potenziale, o lo lascerà tornare all'Everton?