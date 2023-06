ufficiale 100 milioni spesi male: il Real Madrid saluta Hazard con un anno d'anticipo

vedi letture

Trasferitosi dal Chelsea per circa 100 milioni nell'estate nel 2019, quattro anni dopo - e in seguito a un mucchio prestazioni deludenti - Eden Hazard pone fine alla sua avventura al Real Madrid. Come annunciato dalla Casa Blanca, il club ha raggiunto un accordo con l'attaccante belga per risolvere il contratto. In scadenza a giugno 2024, Hazard saluta Madrid con un anno di anticipo.