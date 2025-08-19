Ufficiale L'Athletic Club saluta Adu Ares: l'attaccante passa a titolo definitivo all'Eibar

L'Eibar e l’Athletic Club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Adu Ares. Il giovane attaccante di Bilbao vestirà la maglia blaugrana fino al 2030, diventando così uno dei volti su cui l'Eibar punta per il futuro.

Malcom Abdulai Ares Djaló, conosciuto calcisticamente come Adu Ares, è nato il 12 ottobre 2001 e ha mosso i primi passi nel calcio con la SD Deusto. Nella stagione 2020-21 ha indossato la maglia del Santutxu in Tercera División, mettendosi in luce per qualità e personalità. A soli 19 anni, nel luglio 2021, è approdato alla terza squadra dell’Athletic Club, trovando subito spazio anche nel Bilbao Athletic in Primera RFEF, con un debutto di prestigio al Riazor contro il Deportivo La Coruña.

L’estate successiva ha compiuto il salto più importante della sua carriera: la chiamata per la preparazione con la prima squadra dell’Athletic. Il 15 agosto 2022 ha esordito in Liga, mentre pochi mesi più tardi ha vissuto la sua prima notte da protagonista in Copa del Rey, firmando una doppietta decisiva contro la UE Rubí. Nell’ultima stagione Ares è stato ceduto in prestito al Real Zaragoza, dove ha confermato il suo potenziale con cinque reti e tre assist in 33 presenze complessive. Giocatore rapido, dotato di dribbling e capace di adattarsi a più ruoli offensivi, arriva ora all’Eibar con l’obiettivo di dare imprevedibilità e freschezza all’attacco armero. Un colpo di prospettiva che promette di accendere l’entusiasmo dei tifosi del club guipuzcoano.