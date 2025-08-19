Villarreal, è addio con Tiago Geralnik. L'ex River vola in Qatar e firma con il Lusail SC
Il mercato estivo prosegue a ritmo serrato e anche negli uffici del Villarreal l’attività non si ferma. Mentre la dirigenza lavora intensamente sui rinforzi per la prima squadra, già protagonista con una vittoria all’esordio in Liga 2025/26 contro l’Oviedo allo stadio de la Cerámica, l’attenzione resta alta anche sulla Cantera, fucina di talenti. In questo contesto, nella giornata di ieri è stata ufficializzata una nuova uscita: si tratta di Tiago Geralnik, che lascia la Spagna per trasferirsi a titolo definitivo al Lusail SC, formazione del Qatar, a partire da questa stagione.
Attraverso una nota ufficiale, il Villarreal ha comunicato l’accordo raggiunto con il club qatariota: "Il Villarreal CF e il Lusail SC hanno raggiunto un’intesa per il trasferimento di Tiago Geralnik, che vestirà la maglia del club del Qatar a partire da quest’anno. L’argentino è arrivato alla Cantera Grogueta dal River Plate nel 2020. Ha disputato la UEFA Youth League con il Submarino e ha difeso i colori del Villarreal B in Segunda División nelle stagioni 2022/23 e 2023/24. Il club ringrazia il calciatore per il suo impegno e la sua dedizione durante l’esperienza in giallo, augurandogli il meglio per la nuova avventura professionale".
Anche il centrocampista argentino, attraverso i propri canali social, ha voluto salutare la tifoseria del Villarreal, sottolineando di essersi sentito "come a casa" fin dal primo giorno. Una partenza che segna la fine di un ciclo, ma anche l’inizio di una nuova tappa internazionale per un talento cresciuto nella cantera del Submarino.
