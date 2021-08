ufficiale Akhmat Grozny, risolto il contratto dell'ex doriano Andres Ponce

L'Akhmat Grozny ha annunciato di aver risolto in via amichevole il contratto con Andrés Ponce (24). L'attaccante venezuelano lascia così il club dopo aver messo insieme 30 presenze e tre reti.

Ponce da ragazzo è passato anche per l'Italia. Prima alla Sampdoria, dove si è distinto come cannoniere nel campionato Primavera, poi a Livorno e Feralpi Salò in prestito. Nell'estate 2018 il passaggio all'Anzhi Makhachkala, poi l'avvento in Cecenia ed un ulteriore trasferimento temporaneo al Rotor Volgograd (ex Stalingrado).