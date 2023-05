ufficiale Andrea Pirlo non è più l'allenatore del Fatih Karagumruk

Decisione a sorpresa del Fatih Karagumruk. Attraverso i propri canali ufficiali, il club turco ha annunciato la separazione immediata da Andrea Pirlo. A tre giornate dal termine del massimo campionato turco, finisce l'avventura dell'ex tecnico della Juventus; il Karagumruk è attualmente nono in classifica e ha perso le ultime due partite, contro Adana Demirspor e Trabzonspor. "Avevamo già deciso di non continuare con mister Pirlo nella prossima stagione e gli abbiamo concesso il permesso di lasciare subito il club per permettere di programmare il futuro. Siamo felici del tempo trascorso insieme, lo ringraziamo e gli auguriamo il meglio per il futuro", si legge nel comunicato..