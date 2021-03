ufficiale Arminia Bielefeld, esonerato l'allenatore Neuhaus

Fatale all'Arminia Bielefeld il ko contro il Borussia Dortmund nell'ultimo turno di campionato. I Blauen, ultimi in classifica, hanno deciso di esonerare il tecnico Uwe Neuhaus e l'assistente Peter Nemeth. La squadra è attualmente terzultima in classifica, a pari punti con l'Hertha ma con una partita in meno rispetto ai berlinesi. Ciononostante, le cinque partite senza vittorie (se pur con un prestigioso 3-3 a Monaco contro il Bayern) hanno indotto la dirigenza a cambiare guida tecnica. Non è stato ancora reso noto il nome del successore.