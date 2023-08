Rientrato a fine maggio dal prestito al Blackpool, il giovane centrocampista Charlie Patino (19 anni) lascia nuovamente la rosa dell'Arsenal e per lui si tratta di un altro addio a titolo temporaneo. Giocherà la prossima stagione ancora in Championship, questa volta con la maglia dei gallesi dello Swansea. Di seguito l'annuncio dato sui social dalla società acquirente.

✍ 𝗖𝗿𝗼𝗲𝘀𝗼 𝗣𝗮𝘁𝗶𝗻𝗼 🙌

Swansea City has completed the signing of midfielder Charlie Patino on a season-long loan, subject to international clearance.@JomaSportUK | @CharliePatino10

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) August 11, 2023