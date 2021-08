L'Aston Villa rende noto l'acquisto di Leon Bailey. 23 anni, l'esterno offensivo giamaicano, arriva a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen. Il club inglese aveva già annunciato lo scorso 31 luglio l'accordo per l'acquisto, vincolato al superamento delle visite mediche. Bailey ha firmato un contratto fino al 2025.

It's time to #WelcomeLeon. 🇯🇲@LeonBailey is an Aston Villa player! 🙌

— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 4, 2021